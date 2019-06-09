شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يقترب من هدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 09-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر كما اشرنا في تقريرنا الأخير مقتربا من هدفه السعري الأول عند مستوى 5050 نقطة، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، حيث انهى المؤشر تداولات الخميس قبل الماضي في المنطقة الخضراء عند مستوى 5003 نقطة، متجاوزا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 5150 نقطة، وذلك في حالة تجاوز السهم لمستوى 5050 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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