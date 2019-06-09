شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 09-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات الخميس قبل الماضي في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 2620 نقطة، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 2630 نقطة، في ظل تتدني كمية التداول من متوسطها الشهري، ويلامس المؤشر حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية نتوقع ان تدفع بالمؤشر لاسفل لمستوى الدعم 2510 نقطة مرة أخرى، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 2650 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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