شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يعاود الارتفاع - تحليل صباحي - 09-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) ارتفاعه في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.84% بما يعادل 47.13 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 6373.40 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 6100.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6100.00 ومستوى المقاومة 6373.40 .
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