شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل صباحي – 09-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ثبات مستوى الدعم 8400.00 للمرة الثانية على التوالي ، جاء ارتفاع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته ، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.22% بما يعادل 102.60 نقطة ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 8400.00 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 8189.98 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8267.63 ومستوى المقاومة 8677.73 .

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