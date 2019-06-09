شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأحد 9-6-2019 وانخفاض العملة الأوروبية أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، اليوم الأحد الموافق 9-6-2019، مسجلا 18.82 جنيه للشراء، و 19.09 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، الآن، فيما بلغ سعره فى تعاملات البنك التجارى الدولى 18.78 جنيه للشراء، و 19.05 جنيهه للبيع. سجل اليورو الأوروبى، فروقا فى سعره من بنك لآخر، ليرتفع السعر فى عدد من البنوك عن بنوك أخرى، ووفقا لآخر تحديثات بعض المصارف، جاء سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى سعر اليورو فى البنك المركزى 18.66 جنيه للشراء. 18.80 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.82 جنيه للشراء. 19.09 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر سعر اليورو فى بنك مصر 18.82 جنيه للشراء. 19.09 جنيه للبيع. Advertisements سعر اليورو فى بنك البركة سعر اليورو فى بنك البركة 18.85 جنيه للشراء. 19.15 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.78 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 19.05 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.85 جنيه للشراء. 19.12 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.77 جنيه للشراء. 19.06 جنيه للبيع.

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