شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن المنطقة الحرة الحرة العامة بالمنصورة الجديدة..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى إلى إنشاء منطقة حرة عامة فى مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية..تعرف على كافة تفاصيلها: 1- المنطقة ستكون على مساحة 217 فدانا ما يعادل نحو 911 ألف متر مربع. 2 - تصل تكلفة الإنشاء إلى 850 مليون جنيه. 3 - أعمال المنطقة تستغرق نحو عام ونصف، لخدمة مناطق شمال ووسط الدلتا . Advertisements 4 - المنطقة ستضم نحو 175 مشروعا فى الصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والخشبية. 5 - تبلغ الاستثمارات المستهدفة نحو 1.5 مليار دولار. 6 - ستوفر المنطقة نحو 17.5 ألف فرصة عمل . 7 - الصادرات السنوية المتوقعة للمنطقة تصل إلى 525 مليون دولار .

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