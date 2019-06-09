شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 9-6-2019 والعملة الأمريكية تتراجع مقابل الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سعر الدولا الأمريكى اليوم الأحد 9-6-2019، أول أيام عمل البنوك بعد انتهاء أجازة عيد الفطر، ليسجل بهذا التراجع انخفاضا جديدا أمام العملة المصرية، بالغا 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن. وعلى مستوى عدد من البنوك العاملة فى مصر والتى تراجع بها سعر الدولار، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر، جاءت قيمته مقابل الجنيه المصرى، كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 16.69جنيه للشراء. 16.82جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.73جنيه للشراء. 16.83جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

سعر الدولار فى بنك مصر 16.73جنيه للشراء. 16.83جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

سعر الدولار فى بنك القاهرة 16.70جنيه للشراء. Advertisements 16.80جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 16.73جنيه للشراء. 16.83جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 16.69جنيه للشراء. 16.79جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 16.70جنيه للشراء. 16.80جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك عودة سعر الدولار فى بنك عودة 16.73جنيه للشراء. 16.83جنيه للبيع.

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