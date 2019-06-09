1.3 مليون موظف بالقطاعين العام والخاص.. 25% منهم أميين ومؤهلات أقل من المتوسط

كتبت- هبة حسام
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن القطاعين العام والخاص،، يوجد بهما نحو 1.3 مليون موظف، 25.1% منهم أميين ومؤهلات أقل من المتوسط، وذلك طبقا لما كشفته نتائج النشرة الإحصائية لإحصاءات الأجور والتوظف عن عام 2018، والصادرة حديثا عن جهاز الإحصاء.
وطبقا للبيانات الإحصائية، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منها، بلغ إجمالى عدد موظفى القطاعين العام والخاص الأميين ومن يقرأون ويكتبون والحاصلون على مؤهلات أقل من المتوسط، نحو 327.200 ألف موظف، وهم يمثلون حوالى 25.19% من إجمالى عدد موظفى القطاعين،...
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