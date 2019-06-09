شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد 9-6-2019 وتراجع جديد للدولار بعد إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مالت التعاملات البنكية فى أسعار العملات اليوم الأحد 9-6-2019، إلى التراجع، لتبدأ أولى أيام العمل المصرفى بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، بانخفاض جماعى للعملات أمام الجنيه المصرى، على رأسها الدولار الأمريكى الذى سجل تراجعا جديدا مقابل الجنيه، ليبلغ فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 16.73 جنيه للشراء، و 16.83 جنيه للبيع.

ومن العملات التى تراجعت أمام الجنيه المصرى اليوم أيضاً، اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى، كما شهد سعر الدينار الكويتى والريال السعودى، تراجعاً، لتأتى أسعار تلك العملات مقابل الجنيه المصرى، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، كما يلى:

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.82 للشراء، 19.09 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تراجع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 21.22 جنيه للشراء، و 21.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

تراجع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.45 جنيه للشراء، و4.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تراجع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل الدينار، 55.01 جنيه للشراء، 55.39 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم

فيما جاء سعر الدولار، فى عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.69جنيه للشراء.

16.82جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.73جنيه للشراء.

16.83جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك مصر

16.73جنيه للشراء.

16.83جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.70جنيه للشراء.

16.80جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.73جنيه للشراء.

16.83جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.69جنيه للشراء.

16.79جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.70جنيه للشراء.

16.80جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.73جنيه للشراء.

16.83جنيه للبيع.