شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار: 1.8 مليار جنيه زيادة فى رؤس أموال 11شركة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن حجم الزيادة فى رؤس أموال 11 شركة بلغ نحو 1.8 مليار جنيه.
وقالت الوزارة على موقعها الرسمى، اليوم أن تلك الزيادات التى تم حصرها للشركات التى رفعت رؤس أموالها بأكثر من 50 مليون جنيه، وذلك فى الفترة من 23 إلى 29 مايو الماضي .
وأضافت الوزارة، أنه خلال نفس الفترة تم تأسيس 6 شركات وفق قانونى الاستثمار والشركات، بإجمالي رؤس أموال 495 مليون جنيه.
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