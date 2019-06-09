شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام للسوق السعودى بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.41% رابحا 120.45 نقطة ليصل إلى مستوى 8636.93 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 34.3 مليون سهم بقيمة 827 مليون ريال، وارتفعت أسهم 170 شركة، فيما تراجعت 8 شركات. Advertisements وارتفع 21 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.21%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.11%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.79%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.73%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.56%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.50%.

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