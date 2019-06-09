شركة Trukkin تجمع رأس مالٍ إضافي بقيمة 3.5 مليون دولار خلال جولة تمويل ترسّخ مكانتها كشركة رائدة في...

دبي - الخليج 365 :

تواصل شركة Trukkin، الشركة الناشئة للخدمات اللوجستية القائمة على التكنولوجيا في الشرق الأوسط، ترسيخ مكانة رائدة على مستوى المنطقة في مجال الحلول اللوجستية الرقمية المخصصة لدعم عمليات النقل بالشاحنات لمسافات طويلة؛ وذلك التزاماً منها بمواكبة الانتشار السريع للخدمات ’المصممة حسب الطلب‘ في المزيد من القطاعات والأسواق. تأسست Trukkin عام 2017 كشركةٍ متخصصة بالتقنيات والحلول اللوجيستيّة، وهي تعمل انطلاقاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، كما تتمتع بحضورٍ مميز في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتمحور تركيز الشركة حول تعزيز ابتكار وتبسيط الخدمات اللوجستية وعمليات النقل البري.

ونجحت Trukkin في جمع رأس مالٍ إضافي بقيمة تتخطّى 3.5 مليون دولار خلال جولة التمويل الأخيرة التي تضمنت مشاركة مستثمرين في الشركة بمن فيهم مجموعة عائلة النملة، ومجموعة عائلة الماضي، ومجموعة عائلة أبانمي. وتُعتبر شركة ’باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية‘-المُدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول)- واحدة من المستثمرين الرئيسيين في شركة Trukkin.

بهذه المناسبة، قال محمد النملة، العضو المنتدب لمجموعة ’أمنست‘: "تلتزم شركة Tukkkin بتطبيق رؤية ونموذج أعمال سليم ومتكامل، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والتوظيف المثالي لرأس المال، وهو ما شجعنا بقوّة على التعاون معها في هذا القطاع ومنافسة بقية الشركات الأخرى في المنطقة. وكلّنا ثقة بأن Tukkkin تمتلك أفضل الإمكانات لضمان سلاسة ومرونة عمليات الشحن الميدانية".

ومن خلال إضافة رأس المال الجديد للشركة، ستتمكن Trukkin من توسيع انتشار خدماتها وحلولها على نطاق أوسع. حيث قامت الشركة بشحن بضائع إلى أكثر من 200 موقع في منطقة الشرق الأوسط. وعلى مستوى المملكة العربية السعودية ، واصلت شركة Trukkin الربط بين الأعمال والشركات عبر استكمال أكثر من 10 آلاف عملية نقل تجاري بالشاحنات لمسافات طويلة، وهو ما يمثل إنجازاً مهماً بالنظر إلى أن المملكة تمثل حوالي 50٪ من إجمالي الفرص المتاحة في القطاع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح المستثمر الماضي بأنهم كانوا يتابعون عن كثب أداء القطاع منذ شهور، وقد أعجبوا جداً بقدرة شركة Tukkkin على تحقيق هذه الإنجازات المهمّة، وقال بهذا السياق: "يركز فريق عمل شركة Trukkin بقوّة على تعزيز كفاءة ومرونة العمليات الميدانية، وقد أظهر الفريق براعة استثنائية على صعيد العمليات التشغيلية. ونثق بقدرتنا على الارتقاء بإمكانات Trukkin على نطاقٍ أوسع من خلال استثماراتنا المثمرة".

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وفي تعليقه على آلية عمل نموذج الشركة، قال السيد جاناردان دالميا، المدير التنفيذي لشركة Trukkin: "تلتزم Trukkin بتطبيق نموذجٍ قائمٍ على تشغيل "الأصول الخفيفة"، وهو ما يغني عن الحاجة لامتلاك شاحنات النقل. كما أن تركيزنا على الخدمة الشاملة يضمن لنا الارتقاء بتجربة العملاء وشركات النقل، وكذلك تعزيز كفاءة استخدام الأصول وإيجاد حلول ذكية لكل من العملاء وشركات الشحن في هذا القطاع ".

وتقدّم شركة Trukkin الخدمات إلى مجموعة متنوعة من العملاء. فمن خلال تطبيقها المخصص للأجهزة الذكية وخدمات السوق الإلكترونية عبر الإنترنت، تسهم الشركة في تعزيز التواصل بين شركات الشحن والنقل التي تتطلب مزيداً من الشفافية وسهولة الوصول إلى الشاحنات وبين السائقين الذين ينشدون الوصول إلى الخدمات اللوجستية عند الطلب وتعزيز استخدام الأساطيل على أوسع نطاق. وتشمل قاعدة عملاء Trukkin الشركات التي تتطلّب حوالي 100 شاحنة يومياً وصولاً إلى الشركات ذات الاحتياجات الصغيرة والتي تطلب ما لا يقل عن 3 شاحنات شهرياً.

وتتوافق أهداف Trukkin مع أهداف ’رؤية 2030‘ لتعزيز البنية التحتية في المملكة العربية السعودية، وخاصة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP) الذي يستهدف تحويل المملكة إلى ’قوّة صناعية رائدة ومركز رائد عالمياً للخدمات اللوجستيّة‘.

ويؤكد السيد جاناردان دالميا على أن استراتيجية Trukkin الفعالة والهادفة إلى تحقيق النمو تدعم بشكل كبير الرؤية المستنيرة التي تلتزم بها الشركة. وأضاف بهذا السياق: "تعمل Trukkin على بناء سوقٍ متخصصة لتعزيز التواصل بين الآلاف من سائقي الشاحنات المستقلين. ويتمحور هدفنا الأساسي حول إضافة طابع مؤسسي ومهني واحترافي الى هذا القطاع، خاصة وأن سوق الشحن والنقل البري لمسافات طويلة لاتزال مجزّأة ومقيدة بعمليات التشغيل التقليدية التي تفتقر إلى التنظيم والكفاءة".

وتُعتبر Trukkin من بين العديد من الشركات الناشئة التي اكتسبت شهرةً عالمية في هذا القطاع الواعد. ففي عام 2018، أشارت أحد العناوين في صحيفة ’وول ستريت جورنال‘ إلى أن شركة ’تراك ألايانس‘ الصينية المتخصصة بالنقل بالشاحنات في المسار للتقييم بقيمة سوقية تصل إلى 10 مليارات دولار. كما حصلت شركة ’بلاك باك‘، وهي أكبر منصة للنقل بالشاحنات في الهند، على لقب ’أفضل شركة ناشئة لعام 2018‘ بحسب تصنيف شبكة ’سي إن بي سي‘؛ وقد أصبحت شركة ناشئة خاصة تُقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار في عام 2019.