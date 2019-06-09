شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 9-6-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 9-6-2019 ، استقرار ملحوظ بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا فى مصر 626 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

سعر عيار 21 سجل 626 جنيها للجرام

سعر عيار 18 سجل 536 جنيها للجرام

سعر عيار 24 سجل 715 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5008 جنيهات.

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أوقية الذهب 1340 دولارا.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا، أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.

وتشهد أسعار الذهب فى مصر منذ يوم 28 مايو 2019 وحتى أمس، صعود تدريجى بشكل يومى، ، حيث سجلت الزيادة فى الذهب خلال العشرة أيام الماضية ارتفاعات بلغت أكثر من 25 جنيها للجرام، بالتزامن مع صعود الذهب عالميا بشكل ملحوظ، عقب توسيع قاعدة الحرب التجارية بين أمريكا وبعض الدول وعلى رأسها الصين والمكسيك.

وصعدت أوقية الذهب خلال الفترة من 28 مايو وحتى اليوم 8 يونيو قرابة 55 دولارا، والتى ارتفعت من 1286 دولارا إلى 1340 دولارا، فى أعلى وتيرة صعود سجلها المعدن النفيس منذ شهور، ونقلت وكالات الأنباء، أن الذهب استفاد من المخاوف من أن تؤدى الحروب التجارية الأمريكية مع المكسيك والصين إلى تباطؤ الاقتصاد العالمى، وارتفع المعدن النفيس 2.9 % منذ بداية الأسبوع ويتجه صوب أكبر مكسب أسبوعى له منذ أبريل 2016.