شكرا لقرائتكم خبر عن 6 محافظات فقط تستخدم القطن المحلى والباقى يعتمد على "المستورد".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول حجم الاستهلاك المحلى من القطن المصرى خلال النصف الأول من الموسم الزراعى الحالى 18/2019 "الفترة من سبتمبر 2018- فبراير 2019"، أن هناك 6 محافظات فقط من إجمالى محافظات الجمهورية تستخدم القطن المحلى، فيما تعتمد باقى المحافظات على الأقطان المستوردة.

أظهرت البيانات الإحصائية، والتى حصل ”الخليج 365” على نسخة منها، أن المحافظات الـ 6 التى تعتمد فى استهلاكها للأقطان على القطن المحلى بجانب الأقطان المستوردة، تمثلت فى: "الإسكندرية، السويس، الدقهلية، الغربية، المنوفية، البحيرة"، فيما جاءت محافظة القاهرة على رأس المحافظات التى تعتمد على الأقطان المستوردة فقط، ولا تستهلك الأقطان المحلية.

كما أوضحت البيانات، أن معظم محافظات الصعيد، تعتمد على الأقطان المستوردة، وفى مقدمتها المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والجيزة، حيث بلغ حجم المستهلك من الأقطان المستوردة بهذه المحافظات خلال النصف الأول من الموسم الزراعى الحالى، 906 قنطار مترى للجيزة، 5161 قنطار للمنيا، 3331 قنطار لأسيوط، 3193 قنطار لسوهاج، 3494 قنطار لقنا.

فيما جاءت الكميات المستهلكة من الأقطان المحلية بالمحافظات الـ 6 السابق ذكرها، كالتالى: "26.931 ألف قنطار مترى لمحافظة الإسكندرية، 2123 قنطار للسويس، 4423 قنطار للدقهلية، 22.626 ألف قنطار للغربية، 5209 قنطار للمنوفية، 1002 قنطار للبحيرة"، أما أبرز المحافظات التى تعتمد على الأقطان المستوردة بدون "المحلية"، فتمثلت فى: "دمياط، كفر الشيخ، القليوبية".

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بلغت الكميات المستهلكة من الأقطان المستوردة بالمحافظات المذكورة عاليا، 203 قنطار للقاهرة، 6041 قنطار لدمياط، 8607 قنطار لكفر الشيخ، هذا بالإضافة إلى، 2299 قنطار للقليوبية، و 1257 قنطار لمحافظة الشرقية، وذلك طبقا للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، حول المستهلك من القطن المصرى بالمحافظات خلال النصف الأول من الموسم الزراعى الحالى.