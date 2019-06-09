شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف فرصة عمل توفرها 4 مناطق حرة جديدة عامة وخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفر 4 مناطق حرة عامة جديدة نحو 50 ألف فرصة عمل، وذلك بحسب البيانات الرسمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وبحسب البيانات ستوفر منطقة المطاهرة الحرة العامة فى محافظة المنيا نحو 31 الف فرصة عمل، وتقام المنطقة على مساحة 306.7 فدان باستثمارات 2 مليار دولار.

كما ستوفر المنطقة الحرة العامة فى نويبع بمحافظة جنوب سيناء نحو 14 الف فرصة عمل، وهى ستقام على مساحة 226.5 فدان باستثمارات نحو 1.2 مليار دولار.

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وفيما يتعلق بالمناطق الحرة الخاصة سيتم انشاء منطقة الروبيكى التى ستوفر 3 آلاف فرصة عمل وستقام على مساحة 1804173.03 متر باستثمارات 200 مليون دولار.

وستوفر المنطقة الحرة الخاصة بالعاشر من رمضان نحو 2050 فرصة عمل وستقام على مساحة 54954 متر باستثمارات 50 مليون دولار.