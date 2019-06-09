شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الأسهم فى بورصة بيروت يختتم أسبوعه على تراجع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم مؤشر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم فى بورصة بيروت، أسبوعه على تراجع لأسبوع آخر على التوالى فى ظلّ عطلة عيد الفطر.
وانخفض عدد الأسهُم المتداوَلة على البورصة إلى 111،473 سهماً، مقابِل 176،372 سهم فى الأسبوع الماضي.
وتراجعت القيمة التداوليّة للأسهم إلى ما دون الـ 0.97 مليون دولار، مقارنةً بـ 1.21 مليون دولار فى الأسبوع الماضى ،وسَيطَرَت أسهُم القطاع المصرفى على 58.85% من مجموع عدد الأسهُم المتداوَلة.
فى المقابل، إرتفع المتوسِّط اليومى لعدد الأسهُم المتداوَلة إلى 55،737 سهم هذا الأسبوع، من 35،274 سهم فى الأسبوع الذى سبقه، كما زاد متوسّط القيمة التداوليّة اليوميّة للأسهم إلى 0.48 مليون دولار، مقارنةً ب 0.24 مليون دولار فى الأسبوع الماضى.
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