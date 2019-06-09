شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الورق: انخفاض حجم مناقصة ورق الصحف من 100 ألف طن إلى 20 فقط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو خضر رئيس الشعبة العامة للورق باتحاد الغرف التجارية، أن ورق طباعة الصحف يشهد بعض التراجع الملحوظ عالميا، لافتا إلى أن حجم مناقصة ورق الصحف والجرائد كانت 100 ألف طن عام 2008 وهذا العام تسجل 20 ألف طن فقط، وهنا تراجع بلغ قرابة 80 %.
وقال أن الأسعار العالمية للورق شهدت تراجع ملحوظ بدءا من يناير 2019 وحتى انتهاء الربع الأول من نفس العام، مشيرا إلى أن المصانع المحلية بمصر لإنتاج الورق وهما " شركة قنا ، ومصر ادفو" خفضا الأسعار بنسب تتراوح ما بين 5 إلى 6 % .
وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن سعر طن الورق المستورد عقب الجمارك وكافة المصاريف يسجل ما بين 15 ألف جنيه إلى 15.500 للطن الواحد، فى حين أن سعر طن الورق المحلى يسجل 16.600 أو 16.700 جنيه للطن، بزيادة قرابة ألف جنيه عن المستورد
وأوضح خضر، أن غالبية التجار والمطابع تلجأ إلى شراء الورق المستورد، لافتا إلى أهمية أن تعيد المصانع المحلية النظر فى تسعيرة الورق وتراجع أسعارها وفق للأسعار العالمية، مؤكدا أن ارتفاع السعر المحلى يدفع أصحاب المطابع إلى الاتجاه للاستيراد.
وعلى جانب أخر، أكد رئيس شعبة الورق أن الكتاب المدرسى يستحوذ على الجزء الأكبر من صناعة الورق فى مصر، حيث يستحوذ على 80 % من سوق ورق الكتابة والطباعة.
ولفت إلى أن حجم الإنتاج السنوى لمصنع قناة للورق يسجل 120 ألف طن، ومصنع ادفو ينتج 160 ألف طن، لافتا إلى أن حجم استهلاك السوق من الورق يسجل حوالى 500 ألف طن ورق، ونستورده من ألمانيا والبرتغال والهند والصين وروسيا وفنلندا وأمريكا وروسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر شعبة الورق: انخفاض حجم مناقصة ورق الصحف من 100 ألف طن إلى 20 فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.