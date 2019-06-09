مصر تصدر 561 طن بطاطس بقيمة 208 ملايين دولار خلال 8 أشهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدرت مصر نحو 561 مليون طن بطاطس ، بقيمة 208 ملايين دولار خلال 8 أشهر.
وقال المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، انه تم تصدير الكمية فى الفترة من سبتمبر 2018 ،حتى نهاية ابريل الماضى حيث تمثل 17% من اجمالى كميات التصدير وتمثل 13% من قيمة الصادرات.
وتتصدر البطاطس اعلى المنتجات المصرية فى التصدير حيث تعد مصر من اهم الدول المصدرة للبطاطس فى العالم .
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