شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تصدر 561 طن بطاطس بقيمة 208 ملايين دولار خلال 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدرت مصر نحو 561 مليون طن بطاطس ، بقيمة 208 ملايين دولار خلال 8 أشهر.

وقال المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، انه تم تصدير الكمية فى الفترة من سبتمبر 2018 ،حتى نهاية ابريل الماضى حيث تمثل 17% من اجمالى كميات التصدير وتمثل 13% من قيمة الصادرات.

وتتصدر البطاطس اعلى المنتجات المصرية فى التصدير حيث تعد مصر من اهم الدول المصدرة للبطاطس فى العالم .