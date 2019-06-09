النفط يرتفع 3% بعد إيماء سعودي لتمديد اتفاق «أوبك» وصعود الأسهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط نحو 3%، الجمعة، مبتعدة أكثر عن أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته هذا الأسبوع، بعد أن قالت السعودية إن أوبك تقترب من الاتفاق على تمديد خفض الإنتاج لما بعد يونيو/‏ حزيران ومع صعود الأسهم الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.62 دولار بما يعادل 2.6%، ليتحدد سعر التسوية عند 63.29 دولار للبرميل. وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 53.99 دولار للبرميل، مرتفعاً 1.40 دولار أو 2.7%.

وتراجع برنت للأسبوع الثالث على التوالي، منخفضاً نحو اثنين%، بينما زاد غرب تكساس الوسيط حوالي 1% على مدار الأسبوع.

من جانبه، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الجمعة، إنه قد تحدث تخمة في المعروض النفطي بالسوق إذا استمرت الحروب التجارية.

وأضاف نوفاك متحدثاً على التلفزيون الروسي الرسمي أن روسيا لا ترى مخاطر محددة عليها من ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي وأن موسكو غير قلقة من المنافسة.