ادفع 25%وانتقل إلى منزلك فوراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي



واصلت شركات التطوير العقاري العاملة في السوق العقاري المحلي في دبي ضخ المزيد من العروض العقارية؛ لجذب واستقطاب المستثمرين والمشترين النهائيين المهتمين بتملك منازلهم بأسعار مغرية، وخطط سداد مرنة؛ حيث توفر بديلاً مريحاً لعملائها؛ وذلك بدفع 25% من القيمة الإجمالية للعقار مع فرصة الانتقال إليه فوراً.

وتنشط جميع الشركات العقارية في الفترة الأخيرة بالاجتهاد والابتكار؛ لمواكبة المرحلة الراهنة التي يشهدها سوق صناعة العقار مع احتدام مستويات المنافسة بين اللاعبين الأساسيين فيه، وارتفاع حجم الفرص الذهبية التي قد لا تعود مرة أخرى إلى البيئة المحلية في الإمارة في السنوات المقبلة؛ نظراً لملامسة الأسعار حاجز القاع، ولا يعتقد أن تشهد المزيد من الانخفاض.

وتنوعت خلال الأشهر الماضية عروض شركات التطوير العقاري في دبي؛ للترويج لمشاريعها الجاهزة والتي لا تزال على الخريطة في نفس الوقت؛ من خلال توفير خصومات على الأسعار، وإعفاء من رسوم التسجيل العقاري والملكية المشتركة وخطط سداد مرنة، إضافة إلى الانتقال إلى السكن بعد سداد 25% مقدماً من القيمة الإجمالية للعقار.

ويتميز سوق دبي العقاري بأفضل الفرص الاستثمارية التي تعزز احتمالات جني الطرف المشتري لأفضل العوائد أو تملك منزل العمر من حيث وفرة العروض والحوافز المغرية المقدمة من الشركات لشتى الشرائح الاستثمارية التي تصبّ في مصلحة المستثمر والمستخدم النهائي بالدرجة الأولى.