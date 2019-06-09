شكرا لقرائتكم خبر عن الذكاء الاصطناعي وخطورة البيانات غير النظيفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ريتشارد كوك*

الذكاء الاصطناعي لا يعمل في فراغ، فهو يتطلب مدخلات واضحة للحصول على مخرجات واضحة. ولتزويد المستهلكين بالمنتجات المناسبة في الوقت المناسب، تحتاج الشركات إلى تنسيق ملايين نقاط إدخال البيانات.

الصورة العامة الراهنة لقطاع سلع المستهلك المغلفة لا تشبه الصورة التي كانت عليها في تسعينات القرن الماضي. فعدد المنتجات المعروضة حالياً في محال البقالة الأمريكية يزيد حوالي 9000 عما كان عليه لكن متوسط مساحة محل بيع التجزئة كان دون 7500 قدم مربعة. وتغزو المنتجات العضوية والخالية من الجلوتين والسلع المفيدة لصحية للقلب ومنتجات الاستدامة متاجر اليوم لأن المستهلكين يطالبون بها. ولا تزال القائمة مرشحة للمزيد مع إضافة منتج جديد إلى موجودات الرفوف كل دقيقتين تقريباً.

ويساعد الذكاء الاصطناعي على تمكين الشركات من فهم طرق تسوق المستهلكين بشكل أفضل، ولماذا يتسوقون، والأهم من ذلك، أن يتنبأوا بما سوف يشتريه المستهلكون في المستقبل. وهذا تحول جذري في كيفية استكشاف الشركات لدورات تطوير المنتجات ونماذج التسعير وفهم كيفية غسيل أدمغة المستهلكين ذوي المزاج المتقلب.

لكن الذكاء الاصطناعي لا يعمل في فراغ بعيداً عن الواقع. فهو يتطلب مدخلات واضحة للحصول على مخرجات واضحة. ولتزويد المستهلكين بالمنتجات المناسبة في الوقت المناسب، تحتاج الشركات إلى تنسيق ملايين نقاط إدخال البيانات لأن البيانات التي يمكن اعتبارها «جيدة ومفيدة» تتطلب تدخل الإنسان لإجراء تصحيحات، ما يعني فتح الباب أمام مزيد من المشاكل وعدم الكفاءة.

وقليلة هي الشركات التي تدرك التكلفة العالية لتجاهل البيانات «الدقيقة» أو اتخاذ تدابير استباقية لمعالجة المشكلة من خلال تحسين جودة البيانات. والأسوأ من ذلك، أن تصحيح البيانات بعد إنشائها قد يكون أكثر تكلفة بعشرة أضعاف مقارنة مع تطبيق الضوابط الأولية عند نقطة إدخال البيانات. ويؤدي الفشل في الاستثمار في البيانات الصحيحة في البداية إلى تكاليف غير متوقعة في النهاية.

تتمثل إحدى نقاط البداية الحاسمة في تحديد المخرجات المطلوبة للبيانات الأساسية وما هي القرارات التي ستتخذ بشأن تلك المخرجات. على سبيل المثال، هل تقوم بتسويق منتجات لمجموعة سكانية معينة داخل مجتمع ما، أم تستهدف تحديد فئة بعينها موزعة على عدد من المجتمعات عند إصدار منتج جديد ؟ ثم ينبغي أن يكون لديك مقاييس محددة لفرز البيانات النظيفة، ومدى دقتها واكتمالها وطريقة تجميعها. ومن الأسئلة التي ينبغي الإجابة عليها خاصة عندما يتم نشرها في بيئة عمل تقنية متخصصة:ما هي أهم السمات التي تحتاج إلى تصحيح؟ ما هي العواقب والمخاطر الكامنة؟ ومن الناحية النظرية المثالية لا يمكن البدء باعتماد البيانات قبل أن توصف بأنها نظيفة وموثوقة بنسبة 100%.

وتتحول الشركات بشكل متزايد إلى استراتيجية «الذكاء الاصطناعي أولاً»، لأن هذه الاستراتيجية لا تتيح فقط إدارة البيانات بل تلزم الشركات بالارتباط بالاستراتيجية العامة. هذه الاستراتيجيات تعتمد بشكل كلاسيكي على تحويل كميات متزايدة من البيانات الضخمة إلى مجموعات بيانات أصغر، محلية، يمكن التحكم فيها، و بيانات شخصية يمكن تفعيلها بسهولة. واتخذت هذه الاستراتيجيات بعداً أكثر أهمية لتمكين الشركات من تطوير قنوات الابتكار والتحول من أساليب التسويق التقليدية البالية إلى التسويق القائم على القياس المرن الذي يفترض التحسين المستمر لمواصفات المنتج. وتتيح هذه القدرات لشركات سلع المستهلك المغلفة ذات التقنية المتقدمة، الانتقال من اللهاث وراء زيادة حصتها من السوق إلى الاستحواذ على حصة أكبر من حياة المستهلك المستهدف.

إلا أن الكم الكبير من البيانات يتم إنشاؤه بشكل سلبي، حيث يتفاعل المستهلكون مع التكنولوجيا ؛ وهذا النوع من البيانات ينطوي على عدد من العيوب، مثل التحيز في الاختيار وسوء التوزيع والامتثال للقوانين وضياع البيانات. وفي كثير من الحالات، انتقل عبء إدارة جودة البيانات من مولد البيانات إلى المستخدم النهائي. ويعمل الذكاء الاصطناعي على تسهيل استغلال قيمة البيانات الضخمة ولكن هذا يتطلب خبرة في البيانات لفهم المخاطر التي ينبغي حلها، ومجموعة الحقائق التي يمكن التدريب عليها وتقييمها. وبدون خبرة البيانات ومجموعة الحقائق، يصبح خطر تطبيق خوارزمية غير فعالة تؤدي في النهاية إلى تكوين رؤية مضللة وتوقعات غير صحيحة، أمراً وارداً. وفي عالم اليوم الذي يمتاز بسرعة التبدل في تفضيلات المستهلك وديناميات التجزئة، لا يمكن لأي شركة تحمل الأخطاء التي تقع فيها فيما يتعلق بابتكار المنتجات أو التوزيع أو استراتيجية التسعير أو العروض الترويجية.

من هنا فإننا نحتاج إلى التفكير في البيانات كمجموعة حقائق واستخدام التكنولوجيا والأشخاص الحقيقيين لمطابقة حزم البيانات وغربلتها لأن السوق سوف يتحرى بشكل متزايد عن الثقة في البيانات والشفافية في كيفية جمعها وتنظيفها وترميزها واستخدامها.

* نيلسين