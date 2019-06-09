لماذا تفشل الشركات الناشئة ؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إن إطلاق مشروع جديد ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب التفكير في كثير من الأشياء واتخاذ قرارات مصيرية، وقد تتسبب الضغوط والمسؤوليات في اتخاذك قرارات متسرعة يمكن أن تضر بإمكانياتك للنجاح أو تقوّض جهودك على أقل تقدير.

وعلى الرغم من عدم وجود خطة مضمونة لتحقيق النجاح في عالم الشركات الصغيرة والناشئة، إلا أن هناك العديد من الأخطاء الشائعة والخطيرة التي يرتكبها العديد من أصحاب الأعمال الجدد والتي قد تؤثر سلباً في أعمالهم. فيما يلي مجموعة من الأخطاء الأكثر شيوعياً والتي عليك تجنبها:

الحلقة (26)

1-الغرور:

الفرق كبير بين الثقة بالنفس والغرور، إذ إن جميع رجال الأعمال الناجحين بلا استثناء لديهم ثقة زائدة بالنفس، وهذا يتضح من اتخاذهم خطوات جريئة لتأسيس أنشطتهم منذ البداية. إلا أن هذه الثقة قد تتحول إلى غرور، حين يرى الشخص أنه يمتلك العبقرية والأفكار الجديدة وما يغنيه عن رصد تحركات ومزاج السوق في المجال الذي يعمل به، ويتسبب ذلك في فشل الشركات. والحل يكمن بالتحكم في ثقة النفس، بحيث يتقبل الشخص الانتقادات الموجهة إليه ويتعلم منها لكن دون تقديم تبريرات من جانبه.

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2-غلاء سعر المنتج:

إنّ غلاء سعر المنتج الذي تنتجه الشركة الناشئة يؤثّر بشكلٍ كبير في نجاحها واستمرارها، لهذا إذا أردت أن تسير بشركتك الناشئة إلى الأمام لكي تواكب بقيّة الشركات في العالم عليك أن تحرص على تحديد سعر مناسب للمنتج على أن يكون ملائماً لمختلف الطبقات التي تعيش في المجتمع.

3-الابتعاد عن حاضنات الأعمال

وتجاهل نصائح الخبراء:

بعض رواد الأعمال يصيبهم الغرور ويعتمدون على أنفسهم فقط في مشاريعهم الناشئة ويبتعدون عن حاضنات الأعمال التي يمكن أن تقدم لهم الدعم والنصائح القيمة من قبل الخبراء التابعين لها.