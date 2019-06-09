«الفطيم تويوتا» تبيع 4000 مركبة هجينة كهربائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ممدوح صوان

أكدت سوزان قزي رئيسة قسم التسويق والاتصال المؤسسي في شركة الفطيم تويوتا أن الشركة تم بيع أكثر من 4000 مركبة هجينة كهربائية في دولة الإمارات، مما أدى إلى انخفاض نحو 340000 طن من ثاني أكسيد الكربون، وتوفير ما يزيد على 90000 لتر من الوقود، حيث عززت الفطيم تويوتا مكانتها باعتبارها واحدة من رواد أنظمة الدفع البديلة الصديقة للبيئة في المنطقة، عند إطلاقها المركبات الهجينة الكهربائية في الإمارات عام 2008 من خلال مشغلي أسطول سيارات الأجرة.

المركبات الهجينة

قالت قزي في حوار مع الخليج إن الفطيم تويوتا تواصل المحافظة على ريادتها في فئة المركبات الهجنية الكهربائية في الإمارات، وقد سجلت المبيعات في قائمة سياراتها الهجينة في الإمارات زيادة بمعدل 300% على أساس سنوي.

وأضافت أن الشركة قامت بطرح العديد من الطرازات الهجينة الكهربائية في دولة الإمارات مثل تويوتا بريوس، وكامري، ومؤخراً طرحنا سيارة راڤ4 الهجينة، وسوف نطرح طرازاً جديداً هذا الشهر فضلاً عن المزيد من الطرازات في الأعوام المقبلة، وكل ذلك يتوافق مع هدف تويوتا العالمي المتمثل في توفير إما إصدار هجين كهربائي أو كهربائي بالكامل من كل سيارة تبيعها وكما صار معروفاً نحن ندير حالياً أيضاً برنامجاً تجريبياً مع تويوتا ميراي، وهي سيارة كهربائية تعمل بخلايا وقود الهيدروجين ولا تحتاج إلى شحن خارجي إذ تولد الكهرباء بنفسها.

حلول صديقة للبيئة

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ولفتت قزي إلى أن الفطيم تويوتا تلتزم بتحسين قطاع النقل في جميع أنحاء دولة الإمارات من خلال توفير حلول صديقة للبيئة، وقد أثبتت السيارات الهجينة الكهربائية جودتها وكفاءتها منذ عام 2008 مع أدائها المثالي حيث تعد جزءا هاما في العديد من أساطيل سيارات الأجرة في الإمارات، وبدءاً من الطرق وانتهاء بمضمار السباق، تواصل سيارات تويوتا الهجينة الكهربائية تحقيق نمو كبير في مستويات الأداء والانتشار على نطاق واسع. وتتميز هذه السيارات بكفاءة أفضل في توفير استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بالسيارات المجهزة بمحركات تقليدية.

وسيشهد العامان القادمان وصول عدد أكبر من طرازات السيارات الهجينة الكهربائية إلى صالات العرض التابعة لنا، بما يوفر للعملاء مركبات هجينة كهربائية تلائم أذواقهم وتلبي كافة احتياجاتهم. وبحلول العام 2025، سيكون كل طراز في قائمة سيارات شركة تويوتا موتور كوربوريشن في جميع أرجاء العالم متوفراً بخيار كهربائي، كما تهدف الشركة إلى بيع ما يزيد على 5.5 مليون سيارة كهربائية بحلول العام 2030.

خطوات مهمة

أوضحت قزي أن دولة الإمارات من بين أوائل الدول التي تبنت تكنولوجيا السيارات الكهربائية. وقد اتخذ قادة الدولة خطوات هامة لضمان أن تحافظ دولة الإمارات على إنجازاتها الرائدة في مجال الاستدامة، وقد شهدنا خطوات كبيرة في توفير البنية التحتية الداعمة، وفيما يتعلق بمساهمتنا في تطوير بنية تحتية مستدامة، فإننا في الفطيم تويوتا نعمل ونتعاون مع هيئات حكومية رئيسية في دولة الإمارات من أجل بناء مجتمع قائم على الهيدروجين.

وحول سؤال عن تكلفة الصيانة ودورها في الحد من انتشار السيارات الكهربائية في الدولة قالت قزي لقد تم التأكيد على أن صيانة سيارات تويوتا الهجينة الكهربائية أقل تكلفة بكثير من صيانة السيارات التقليدية العاملة بوقود البنزين والديزل، بما يجعل منها الخيار الأول للعديد من مشغلي الأساطيل، أما بالنسبة للسيارات الكهربائية البحتة العاملة ببطارية والتي تحتاج إلى شحن خارجي، فيوجد العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند شرائها.

دورات تدريبية

أشارت سوزان قزي إلى أن «الفطيم تويوتا، تستثمر في خبرات فنييها وهذا يتمثل في دورات تدريبية مكثفة ومستمرة لفريقنا التقني. فأولويتنا تكمن في ضمان حصول عملائها على تجربة ملكية طويلة ومجزية. إن جميع طرازات تويوتا ترتكز على شهرة الامتياز في كل ما تقوم به، وما تزال سيارات تويوتا تحظى بشعبية كبيرة نظراً لجودتها المعروفة وقوة تحملها وموثوقيتها المذهلة، وتحمل جميع سيارات تويوتا الهجينة الكهربائية التي يتم بيعها في دولة الإمارات ضمان المصنع القياسي ل 8 سنوات. ولضمان أن تقدم سياراتكم الأداء الأمثل، ننصحكم القيام بصيانة دورية وإجراء الفحوصات في أي من مراكز خدماتنا الحديثة المتطورة التي يبلغ عددها 12 مركزاً، حيث يقوم فريقنا من الخبراء المهرة بعمل فحوصات شاملة.