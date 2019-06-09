متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: أحمد البشير

هنالك أسئلة جوهرية إذا تمكنت من الإجابة عليها ستصل إلى ما تريده في أي مجال من مجالات حياتك وفي مقدمة تلك الأسئلة السؤال الأكثر أهمية ومباشرة وهو: ماذا تريد من حياتك؟

الكثير من البالغين الذين يطرح عليهم هذا السؤال غالباً ما تستغرق الإجابة عليه وقتاً طويلاً. ومع ذلك بإمكانهم الإجابة بكل صراحة عن الأشياء التي لا يريدون التعرض لها بعد تجارب مريرة عدة مروا بها خلال حياتهم.

ومن ناحية أخرى عندما يُطرح هذا السؤال على الأطفال فإن وجوههم تشع فرحاً ويبدأون بسرد أحلامهم بصوت عالٍ وواضح وبشكل متكرر، على عكس الكبار الذين مروا بخيبات أمل متكررة.

يمكنك كتابة ما الذي تريده في كل مجال من مجالات حياتك، ثم قم باختيار مجال واحد لتطويره كبداية. وإذا كنت لا تعرف، اسأل نفسك السؤال الأول: «إذا كانت لديّ ثقة الطفل، فما الذي أريده؟».

السؤال الثاني: ما الأمر المهم بالنسبة لك أو لنقل الأكثر أهمية؟

دعونا نقول إنك اخترت مجال الصحة بالنسبة للسؤال الأول، وتريد أن تخسر 23 رطلاً من وزنك، اسأل نفسك لماذا هذا الأمر مهم بالنسبة لي؟ هل هناك سبب ما يدفعني لذلك؟ ثم ما الفائدة المرجوة وما الحوافز؟

السؤال الثالث: كيف ستعرف أنك قد حصلت على مرادك؟ وكيف ستعلم أنك قد وصلت إلى هدفك؟

إذا كان هدفك يقاس بالكم كفقدان بضعة كيلوجرامات من وزنك، أو الحصول على مبلغ معيّن من المال، فإن ذلك يمكن حسابه بسهولة. ومع ذلك فإن بعض الأهداف صعبة المنال، كالعلاقات بين الأشخاص أو المسائل الروحانية والدينية. وإذا كنت واضحاً بالشأن الذي تريده حقاً، فستكون قادراً على وصفه بقدر كبير من التفاصيل.

السؤال الرابع: ما الذي يقف عقبة في الطريق؟ وما هي العقبات التي تقف بينك وبين الوصول إلى مبتغاك؟

إذا لم تكن هناك عقبات، فمن المفروض أنك قد حصلت على ما تريده. ثم هل عقبتك داخلية أم خارجية أو مزيج ما بين الاثنين؟

في سلسلة الكاتب تيموثي جالوي الشهيرة «الألعاب الداخلية» يذكر المؤلف أن أهم لعبة تلعبها تجري في داخلك، وهناك صوتان يجريان في رأسك. وبمجرد أن تُسكِت صوت النقّد الذاتي، وترفع من صوت الثقة في داخلك فإنه من المؤكد أنك ستفوز باللعبة الداخلية، وسيترتب نتائجها على اللعبة الخارجية.

السؤال الخامس: تخيل كيف ستكون التجربة عند تحقيقك للهدف وتنظر إلى نجاحك؟ وما الذي ستشعر به عندما تحقق ما تريده وكيف سيكون شكل النجاح؟

اجعل هذه التجربة وكأنها حقيقية. استوعبها وناقش أهدافك في عقلك،

وارسم دائماً النجاح في داخلك وهذا سيساعدك في رحلتك نحو تحقيق ذاتك.

السؤال السادس: ما الخطوة الأولى؟

ضع أمامك هدفاً كبيراً بحجم الجبل، قد يبدو ذلك شاقاً ووعراً للتسلق. لكن تذكر أن رحلة الألف ميل عادة ما تبدأ بخطوة، لذا ما هي الخطوة الأولى أو الإجراء الأول الذي ستقدم عليه؟