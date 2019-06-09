شكرا لقرائتكم خبر عن قراءة في ترتيب الدول على مؤشر السعادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

د. علي توفيق الصادق *

تقرير السعادة العالمي هو مسح لحالة السعادة العالمية. يصنف تقرير عام 2018 للسعادة العالمي 156 دولة، منهم 18 دولة عربية، حسب مستويات سعادتهم، و117 دولة حسب سعادة المهاجرين. ينصب التركيز الرئيسي لتقرير عام 2018، إضافة إلى الترتيب المعتاد للمستويات والتغيرات في السعادة في جميع أنحاء العالم، على الهجرة داخل البلدان وفيما بينها.

تعتمد التصنيفات الإجمالية لسعادة الدولة على النتائج المجمعة من استطلاعات الرأي التي أجراها معهد جالوب لاستطلاع الرأي في الفترة 2015-2017. المراكز العشرة الأولى لعام 2018 تشغلها الدول نفسها كما في العامين 2016-2017، باستثناء المركز الأول الذي احتلته فنلندا الدولة الجديدة التي انضمت لأول مرة إلى مسح السعادة. الدول العشر لعام 2018 هي: النرويج، الدنمارك، آيسلندا، سويسرا، هولندا، كندا، نيوزيلندا، السويد، أستراليا، وفنلندا. احتلت أربع دول مختلفة المركز الأول في آخر أربعة تقارير؛ هي: الدنمارك وسويسرا والنرويج وفنلندا في تقرير 2018.

ترتيب الدول العربية في تقرير السعادة العالمية لعام 2018 يبدأ بالمرتبة 20 التي احتلتها دولة الإمارات، والمرتبة 32 احتلتها قطر، والمرتبة 33 احتلتها السعودية، والمرتبة 43 احتلتها مملكة البحرين، والمرتبة 45 احتلتها الكويت، والمرتبة 90 احتلها الأردن والمرتبة الأخيرة للمراتب العربية هي 152 احتلها اليمن. وهكذا تحتل الإمارات المرتبة الأولى عربياً في مؤشر السعادة. وعندما حازت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً في مؤشر السعادة؛ فإن هذا يعد انسجاماً مع ما توليه القيادة الرشيدة في الإمارات من اهتمام بجودة الحياة ورفاهية السكان، بدليل إنشاء وزارة السعادة ووزارة التسامح.

يبين تقرير السعادة العالمي لعام 2018 أن متغيرات ستة رئيسية تدعم الرفاهية؛ هي: الدخل، ومتوسط العمر المتوقع في حياة صحية، والدعم الاجتماعي، والحرية، والثقة، والكرم. هذه المتغيرات الستة التي تساهم في إسعاد الناس تأخذ قيماً عالية في جميع البلدان التي تحتل مراتب عليا في مؤشر السعادة.

تتناول خمسة من فصول تقرير السعادة العالمي لعام 2018 بشكل أساسي موضوع الهجرة، بالنسبة للمهاجرين داخل دولهم وبين الدول على حد سواء. يتناول التقرير ليس فقط سعادة المهاجرين ومجتمعاتهم المضيفة، ولكن أيضاً أولئك الذين تركوا وراءهم، سواء في الريف أو في بلد المصدر.

ولعل أكثر ما يلفت النظر في التقرير بأكمله هو أن ترتيب الدول وفقاً لسعادة السكان المهاجرين فيها هو نفسه تقريباً كما هي الحال بالنسبة لبقية السكان، علماً بأن تصنيفات سعادة المهاجرين تعتمد على بيانات جالوب من عام 2005 إلى عام 2017. أسعد عشر دول في التصنيف العالمي هي أيضاً تحتل عشرة من أفضل 11 موقعاً في تصنيف سعادة المهاجرين. تحتل فنلندا قمة الترتيب مع أسعد المهاجرين، وأسعد السكان بشكل عام.

يُظهر التقارب بين التصنيفين أن سعادة المهاجرين تعتمد في الغالب على نوعية الحياة التي يعيشون فيها في البلدان التي هاجروا إليها، مما يوضح نمطاً عاماً للتقارب. يمكن أن تتغير السعادة وفقاً لجودة المجتمع الذي يعيش فيه الناس. تعتمد سعادة المهاجرين، شأنها في ذلك شأن المولودين محلياً، على مجموعة من ميزات النسيج الاجتماعي، والتي تمتد إلى ما هو أبعد من المداخيل المرتفعة التي يُعتقد تقليدياً أنها مصدر إلهام للهجرة ومكافآتها. إن البلدان التي بها تضم أسعد المهاجرين ليست أغنى البلدان؛ بل هي البلدان التي تتمتع بمجموعة أكثر توازناً من الدعم الاجتماعي والمؤسسي لحياة أفضل.

* مستشار اقتصادي