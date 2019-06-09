«غرفة الشارقة» تشارك «العالمي لغرف التجارة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تستعد غرفة تجارة وصناعة الشارقة لمشاركتها السادسة على التوالي في مؤتمر الاتحاد العالمي لغرف التجارة، التابع لغرفة التجارة الدولية، الذي يُنظم في نسخته الحادية عشرة بمدينة ريو دي جانيرو في البرازيل خلال الفترة 12-14 يونيو الجاري بمشاركة 1200 جهة من أكثر من 100 دولة حول العالم.

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عززت غرفة الشارقة شراكتها مع الاتحاد العالمي لغرف التجارة بإعلانها الراعي الذهبي للمؤتمر الذي يقام تحت شعار «خلق مستقبل مشترك»، حيث سيكون للغرفة جناح خاص خلال معرض المؤتمر لتعريف المشاركين بالخدمات والتسهيلات والمبادرات التي تقدمها الغرفة لمجتمع الأعمال، وعرض الفرص الاستثمارية المتوفرة في مختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بيئة الأعمال في الإمارة، والدور الذي تلعبه الغرفة في تسهيل حركة التجارة العالمية.

وتشارك غرفة الشارقة لأول مره بوفد يضم عدداً من كبار المسؤولين والموظفين من عدة إدارات تنفيذية، وذلك ضمن استراتيجيه الغرفة نحو تأهيل وتدريب كوادرها وإطلاعهم على أفضل الممارسات، حيث ستكون هنالك لقاءات واجتماعات متعددة مع كبار قادة غرف التجارة العالمية وصناع القرار حول العالم.

وستسلط الغرفة خلال مشاركتها في المؤتمر الضوء على أهمية تضافر جهود غرف التجارة العالمية لمناقشة مجموعة واسعة من التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، كما ستعرض جوانب مختلفة من نواحي الحياة الحضارية والعمرانية والثقافية والإنسانية والتعليمية والاقتصادية والسياحية في إمارة الشارقة، كونها تعد من الوجهات الدولية التي تولي الثقافة والتعليم خصوصية بالغة، وهذا ما يؤكده اختيارها هذا العام عاصمة عالمية للكتاب، فضلاً عن وجود مدينة جامعية متكاملة تحتضن جامعات وكليات لمختلف العلوم والتخصصات.



منصة ترويجية



وقال محمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة: تشارك الغرفة في المؤتمر بصفتها راعياً ذهبياً لهذا الحدث العالمي الكبير، بالإضافة إلى مشاركتها في إحدى جلسات المؤتمر بورقة عمل إلى جانب ما يزيد على 80 متحدثاً في حوالي 25 جلسة نقاش تفاعلية وورشة عمل متنوعة المواضيع تهم التجارة الدولية وعمل غرف التجارة العالمية لتبادل الخبرات، ومناقشة الأمور المتعلقة بقطاع الأعمال، ما يعد نجاحاً لرسالة الغرفة في تعزيز مكانتها في المحافل الاقتصادية العالمية وبناء جسور التعارف مع ممثلي القطاعات الاقتصادية من مختلف دول العالم، لما لذلك من أثر إيجابي وبناء في خدمة أعضائها المنتسبين من مجتمع الأعمال، مضيفاً أن المشاركة فيه تعتبر ترجمة لرؤية الغرفة نحو الانطلاق بمجتمع الأعمال المحلي إلى العالمية، وترسيخ دور إمارة الشارقة كلاعب رئيسي في الحركة التجارية الدولية، موضحاً أن مشاركة الغرفة في المؤتمر تمتد أيضاً إلى تجهيز منصة عرض تعريفية وترويجية عن إمارة الشارقة من حيث مشروعاتها ومعالمها وخدمات دوائرها المحلية، إضافة إلى إبراز أنشطة وخدمات ومبادرات الغرفة تجاه قطاع الأعمال الخاص والحكومي.

ولفت محمد أحمد أمين إلى الدور الفاعل الذي تلعبه الغرفة في دعم مجتمعات الأعمال المحلية والإقليمية والعالمية، والتزامها في تعزيز حركة التجارة العالمية، وتطوير أداء الغرف التجارية حول العالم، وترسيخ دور القطاع الخاص في تحفيز التنمية المستدامة بما يعكس دور إمارة الشارقة الحيوي في منظومة التكامل الاقتصادي العالمي.

ويوفر المؤتمر منصة لاستعراض أفضل الممارسات، وتبادل الأفكار النوعية التي تلهم أنماط التفكير الإبداعي حول أهم المسائل التي تؤثر في العالم اليوم بدءاً من الترويج للأسواق العادلة والشفافة إلى التعليم والتجارة، ويناقش من خلال فعالياته وجلساته وورشه المختلفة مواضيع الساعة ومنها بناء المدن الذكية، ودور غرف التجارة في الوصول لأسواق شفافة، والدور المتنامي لرواد الأعمال في الابتكار وقيادة التحول، وأهداف التنمية المستدامة والتغير المناخي بالإضافة إلى التعليم المتجدد والمهارات التعليمية لاقتصاد المستقبل.