«جابرا» تبدأ توزيع «إليت إيت إتش»

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بعد الإعلان عن طرحه خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لعام 2019، بدأت «Jabra» بتوزيع شحنات سماعات الرأس Elite 85h، والتي تعد الإضافة الأحدث لمجموعة سماعات Elite. تم تصميم سماعات الرأس الجديدة وتزويدها بميزة Jabra SmartSound، التي تستند إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المرتبط بالسياق من شركة audEERING، والتي تتيح للمستخدم تحديد مدى تدخل الأصوات الخارجية في تجربة المستمع. وسواء كنت تستخدم السماعات أثناء التنقل، أو كنت بحاجة للتركيز أو تواجدت في مكان مزدحم، فإن ميزة SmartSound تضمن التكيف التلقائي لمستوى الصوت في سماعة Elite 85h بحسب البيئة المحيطة، مما يمنحك أفضل تجربة لإجراء المكالمات والاستماع للموسيقى.

وترسم سماعات الرأس Elite 85h معايير جديدة في مجال التكنولوجيا الصوتية؛ حيث تتميز بفترة تشغيل بطاريات تصل إلى 36 ساعة (مع تفعيل خاصية إلغاء الضجيج)، إضافة إلى صوت بالغ الوضوح، وتكنولوجيا اتصال متقدمة توظّف 6 ميكروفونات، مكبرات صوت مصممة خصيصاً بقطر 40 ملم تضمن تجربة سمعية فائقة، إلى جانب مستوى متانة متقدم يتفوق على غيره في هذه الفئة. وبفضل هذه الخصائص، إضافة إلى ميزة SmartSound وميزة التحكم التفاعلي بالمساعد الصوتي، فإن سماعات Elite 85h تعد الأذكى في فئة السماعات المزودة بخاصية الإلغاء الفاعل للضجيج.

وكما هي الحال في جميع الأجهزة التي تطرحها علامة Jabra، فقد تم تصميم سماعات الرأس Elite 85h؛ بحيث تلبي متطلبات المستخدمين وتوفر حلولًا للتحديات التي تواجههم. وتتعامل تكنولوجيا SmartSound من Jabra مع مشكلة التلوث الضوضائي بشكل غير مسبوق. يذكر أن Jabra تملك حصة جزئية حصرية في شركة التحليل الصوتي الذكي audEERING. وتتيح هذه الشراكة لJabra دمج خاصية التكيف البيئي في سماعات الرأس الجديدة Elite 85h، مما يمنح المستخدم تجربة صوتية متخصصة تتفوق على حلول الإلغاء الفاعل للضجيج المتاحة حالياً في السوق.