راسل بيترز يحيي الحفل الافتتاحي لـ «كوكا كولا أرينا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قامت «كوكا كولا أرينا»، أكبر صالة مغلقة متعددة الأغراض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الجديدة باستضافة زوارها لأول مرة على الإطلاق - أمس الأول - في افتتاح أول عروضها الترفيهية وسط آلاف الحضور من المقيمين والزوار في إمارة دبي.

شهد عدد هائل من الحضور أمسية شائقة طال انتظارها لحضور أول عرض حي، للنجم الكوميدي الشهير راسل بيترز، وذلك ضمن أولى فعاليات صالة «كوكا كولا أرينا» التي تم افتتاحها مؤخرًا في دبي. وقد توافد آلاف الزوار على صالة «كوكا كولا أرينا» وسط أجواء من البهجة والفرح لقضاء أمسية ممتعة أشبه بأجواء الكرنفال حظيت بها منطقة سيتي ووك التي تحتضن صالة «كوكا كولا أرينا».

ويعتبر افتتاح «كوكا كولا أرينا» حدثا تاريخيا على المستوى المحلي والإقليمي، باعتبارها أكبر صالة مغلقة متعددة الأغراض من نوعها في المنطقة الممتدة بين إسطنبول وسنغافورة. وتمتد «كوكا كولا أرينا» على مساحة نصف مليون قدم مربعة، تم تجهيزها ببنية تحتية عالية التطور والمتانة لتكون قادرة على استضافة أكبر الفنانين العالميين، والفعاليات الرياضية، والعروض الكوميدية، وحفلات الاستقبال، والمعارض، والمؤتمرات، في تلبية كافة تطلعات المقيمين والزوار.

وقد حظي الحضور بتجربة أكثر من رائعة لحظة الدخول الى صالة «كوكا كولا أرينا» المملوكة من قبل شركة مِراس، التي حرصت على تجهيز الصالة بأعلى الإمكانيات. فقد بلغ عدد الأضواء المُصممة لتزيين واجهة المبنى الخارجية الى 4600 ضوء إل إي دي باللون الأحمر، بالاضافة الى أجواء تحفيزية مذهلة من الأضواء الخافتة التي أبهرت الزوار وقت وصولهم المبنى. فقد تحققت فكرة انشاء صالة «كوكا كولا أرينا» بالفعل على أرض الواقع لتؤكد على تميز إمارة دبي بكونها مركز الفعاليات الترفيهية للمنطقة.

أجواء رائعة

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استمتع الحضور من جميع الجنسيات المختلفة والفئات العمرية المتباينة بأجواء رائعة من التجانس والألفة تحت مظلة الفكاهة والقصص الترفيهية المضحكة من قبل الفنان الكوميدي كندي المنشأ راسل بيترز. ساهم أيضًا فريق التنظيم والتجهيزات الحديثة لصالة كوكا كولا أرينا داخل صالة العرض في إمداد كافة الحضور بأفضل تجربة على الإطلاق.

وفي تصريح لأحد الحضور، قالت سالي هينش: أخيرًا تسنت لنا الفرصة لمشاهدة عرض راسل بيترز في «كوكا كولا أرينا». حقًا كانت أمسية رائعة لم أتمالك نفسي من الضحك خلال العرض الاول للصالة.

وقد أنهى راسل بيترز عرضه الكوميدي وسط ضحكات الجمهور شاكرًا اياهم على حضور العرض، ودخولهم هذه اللحظة التاريخية بكونهم أول جمهور يسجل حضوره لأول فعالية في كوكا كولا أرينا على الاطلاق.

وقام جاي نجاتا الرئيس التنفيذي من شركة إيه إي جي أوغدن لمشروع كوكا كولا أرينا بتقديم الفنان العالمي راسل بيترز لوحة تذكارية لتسجيل هذه اللحظة التاريخية لأول عرض كوميدي، وبتسليمه إصداراً خاصاً من زجاجة كوكا كولا أرينا.

جودة العرض

ارتقى العرض اليوم إلى أعلى التوقعات على مستوى جودة العرض والتجهيزات الفائقة للصالة. فقد تمتع الحضور بتجربة مذهلة من خلال احترافية التنظيم للفعالية وخلق أجواء راقية داخل صالة العرض. فقد نالت كافة تجهيزات صالة كوكا كولا أرينا إعجاب الحضور لتؤكد «كوكا كولا أرينا» على مكانتها كأكبر صالة مغلقة متعددة الأغراض في المنطقة من إمارة دبي.

وقال يوسف محمد، أحد المعجبين من الجمهور «كانت أمسية مميزة في صالة كوكا كولا أرينا اليوم بما تميزت بها من خدمات راقية. كما أن موقعها مثالي وسط المدينة في دبي. أتوق لحضور عرضها التالي».

طالت أجواء البهجة والاحتفالات أيضًا كافة المطاعم والمحال المحيطة بصالة «كوكا كولا أرينا» التي توجد في قلب منطقة سيتي ووك على مسافة قريبة مشيًا على الأقدام. فقد اكتظت المحال والمطاعم بالعديد من الزوار قبل العرض وبعد انتهائه في أجواء رائعة.

سوف تقوم «كوكا كولا أرينا» بتقديم عرضها التالي باستضافة الفرقة الموسيقية الأمريكية «مارون 5» يوم الخميس الموافق 14 يونيو، ضمن جولتها في دبي. وسوف يكون العرض الموسيقي الحي الأول من نوعه في «كوكا كولا أرينا»، حيث سيتسنى لكافة المعجبين مشاهدة عرض فرقة «مارون 5» مباشرةً لأول مرة بعد آخر عرض لهم في العام 2011.