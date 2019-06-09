الأجانب يرفعون ملكيتهم في ثلاثية «إعمار» و«دانة غاز»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنور داود

عزز المستثمرون الأجانب باستثناء «العرب والخليجيين» ملكيتهم في 29 شركة مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي خلال جلسات مايو/أيار 2019 بنحو 163.5 مليون سهم، فيما تراجعت ملكيتهم في 27 شركة بنحو 215.6 مليون سهم؛ وذلك وفقاً لتحليل أجرته ”الخليج 365” على بيانات الشركات التي أظهرت أن مبيعات ومشتريات الأجانب ارتبطت بمراجعة «إم إس ﺳﻲ آي» للأسواق الناشئة.

وتتأثر ملكية المستثمرين الأجانب- لا تتضمن ملكية العرب والخليجيين، إنما الجنسيات الأجنبية الأخرى- في الأسواق بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية، ومن أبرزها إعادة بناء مراكز للمستثمرين في أسهم شركات، أو التخارج من شركات أخرى أو تقليل حجم المحافظ؛ حيث كان لقرار «إم إس ﺳﻲ آي»، بإبقاء شركتي «إعمار مولز» و«إعمار للتطوير» في المؤشر القياسي العالمي، وضم سهم «دانة غاز» إلى مؤشر الشركات الصغيرة، فضلاً عن حذف «داماك العقارية» من المؤشر القياسي، الدور الكبير في تحركات المستثمرين الأجانب في السوقين.

وأشارت البيانات إلى أن المستثمرين الأجانب عززوا ملكيتهم في 6 شركات عقارية بنحو 82.6 مليون سهم في جلسات الشهر الماضي؛ حيث تصدرت «إعمار مولز» اهتمام المستثمرين الأجانب؛ لترتفع ملكيتهم في الشركة بنحو 40.34 مليون سهم، بنسبة 0.31% لتصل إجمالي ملكيتهم إلى 8.08% بنهاية جلسة 30 مايو/أيار 2019.

وارتفعت ملكية الأجانب في «دانة غاز» بنحو 0.40% بما يعادل 27.8 مليون سهم، لتصل إلى 33.63% بنهاية مايو، مقارنة مع 33.23% بنهاية إبريل.

وازدادت ملكية الأجانب في «إعمار للتطوير» بنحو 17.2 مليون سهم، أي 0.43% لتصل ملكيتهم إلى 7.68% مقارنة مع 7.25 نهاية إبريل 2019، وعزز الأجانب ملكيتهم في «أرامكس» بنحو 16 مليون سهم، لترتفع ملكيتهم 1.08% لتصل إلى 45.23% بنهاية مايو، مقارنة مع 44.15% نهاية إبريل.

وسجلت ملكية الأجانب في «سلامة» ارتفاعاً بنحو 14.5 مليون سهم خلال جلسات مايو، بنسبة 1.2% لتصل ملكيتهم إلى 9.38% مقارنة مع 8.18%، كما ارتفعت ملكية الأجانب في «إعمار العقارية» بنسبة 0.17%، بما يعادل 12.2 مليون سهم، لتصل إلى 30.63%، مرتفعة من 30.46% نهاية إبريل. وتراجعت ملكية الأجانب في «داماك العقارية» خلال مايو/أيار 2019 بنسبة 1.69%؛ حيث خفضوا ملكيتهم بنحو 102.2 مليون سهم، لتصل الملكية إلى 35.09% بنهاية مايو، مقارنة مع 36.78% نهاية إبريل.

ويعود تراجع حصة الأجانب في «داماك» إلى خروج سهم الشركة من مؤشر «إم إس ﺳﻲ آي» القياسي العالمي للأسواق الناشئة؛ بعد إجراء المراجعة النصف سنوية التي أجريت في مايو/أيار الماضي.

وانخفضت ملكية الأجانب في «دي إكس بي إنترتينمنتس» بنحو 36 مليون سهم؛ حيث تراجعت ملكيتهم بنحو 0.45% من 7.58% بنهاية إبريل، لتصل إلى 7.13% بنهاية مايو.

كما انخفضت ملكيتهم في «أبوظبي الأول» بنحو 29.2 مليون سهم، أي 0.27%، لتصل إلى 10.71% بنهاية مايو، مقارنة مع 10.98% بنهاية إبريل؛ بسبب عدم تغيير وزن السهم في مؤشر «إم إس ﺳﻲ آي» القياسي العالمي.

وتراجعت ملكية الأجانب في «ديار للتطوير» بنسبة 0.16%، بما يعادل 9.2 مليون سهم، لتصل ملكيتهم إلى 4.2% بنهاية مايو؛ مقارنة مع 4.36% بنهاية إبريل.