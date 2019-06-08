شكرا لقرائتكم خبر عن 450 مليون دولار الصادرات السنوية للمنطقة الحرة العامة بسفاجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الصادرات المستهدفة فى منطقة سفاجا الحرة العامة ستصل لـ450 مليون دولار بعد تشغيلها بشكل كامل.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365" أن الموقع المقترح للمنطقة سيكون فى الكيلو 3 بطريق "سفاجا - قنا" الصحراوى على ماسحة 166 فدانًا (نحو 697 ألف متر مربع)، لافتا إلى أن تكاليف إنشاء المنطقة سيصل لـ750 مليون جنيه.

وأوضح أن أعمال التنفيذ تستغرق عامين ونصف لخدمة وسط الصعيد، حيث ستضم 125 مشروعًا فى الصناعات الهندسية والخدمات اللوجستية.

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وأشار المصدر إلى أن الاستثمارات المستهدفة فى المنطقة تصل لنحو 1,1 مليار دولار، وستوفر 15 ألف فرصة عمل.