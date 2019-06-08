شكرا لقرائتكم خبر عن انتهى عصر الورق.. شركات السياحة تبدأ تسليم إخطارات برامجها إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركات السياحة مطلع الأسبوع الجارى إجراءات تقديم الاخطارات الخاصة بها لوزارة السياحة وشرطة السياحة إلكترونيا، وذلك بعد الانتهاء من الربط الإلكترونى الخاص بشركات السياحة.

ففى إطار نظام الميكنة لن يعتد من الأن بأى أوراق خارج المنظمومة الإلكترونية، ويتوجب على الشركات السياحية تسجيل بيانات البرامج السياحية المنفذة من جانبها، وفقا للتفاصيل التي تم استحداثها في النوافذ الخاصة بالمنظومة الجديدة وهى (بيانات السائح - تفاصيل خط السير – المركبات السياحية – بيانات المرشد – بيانات السائق – فندق الاقامة)، ولن تتلقى وزارة السياحة أية إخطارات علي البريد الالكتروني وفقا لمجريات العمل السابقة.

وفيما يخص اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بالموقع، فيتم العمل علي المنظومة الجديدة من خلال حساب موحد لكافة الخدمات داخل قطاع الشركات السياحية ويتم إنشاء الحسابات الخاصة بالموقع بمعرفة الإدارة العامة للبرامج السياحية وذلك بطلب من الشركة يحمل صحة توقيع بنكي من الممثل القانوني للشركة.

وبالنسبة للشركات التي لديها حساب من قبل والمفعل من الإدارة العامة للنقل السياحي، لن تحتاج إلى عمل حساب جديد ويعتد بالحالى لكافة الخدمات.