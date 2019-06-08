شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 6 متطلبات فنية لترخيص شاحن ومورد الغاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مجموعة من المتطلبات الفنية الخاصة بالحصول علي ترخيص شاحن أو مورد الغاز من جهاز تنظيم سوق الغاز كانت كالتالي، يرصدها ”الخليج 365” فى 6 نقاط، كالتالى:
-1 بيان الكفاءة الفنية والإدارية يتضمن وصفا لمقدم الطلب والعمليات الحالية والعمليات التى تمت في مجال الشحن/التوريد وخبرة العمل السابقة أو ما يفيد بالتعاقد المبدئي مع شركات لها سابق خبرة في هذا المجال وشهادات الخبر ة الخاصة بالمالك وخطط العمال وغيرها من البنود أو المعلومات التي تثبت الكفاءة الفنية والإدارية.
2 .النطاق الجغرافي لممارسة النشاط .
3 .المستهلكين المتوقع التعاقد معهم.
4 .الموردين/الشاحنين المتوقع التعامل معهم.
5 .كميات ومواصفات الغاز المتوقع توريده/شحنه بمنظومتي النقل والتوزيع.
6 .التوافق مع أكواد استخدام مشغلي الشبكات والتسهيلات.
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