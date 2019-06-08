شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترفع صادراتها لـ27 سلعة محلية الصنع بزيادة 377.8 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الصادرات المصرية ارتفاعاً خلال شهر فبراير 2019 مقارنة بشهر يناير السابق له مباشرة، حيث سجلت الصادرات المصرية، فى فبراير الماضى 2.480 مليار دولار، مقابل 2.330 مليار دولار فى يناير السابق له.

وبالرغم من أن هناك العديد من السلع التى انخفض حجم تصديرها خلال شهر فبراير 2019 مقارنة بشهر يناير السابق له، إلا أن هناك سلع أخرى محلية الصنع ارتفع حجم تصديرها، وهو ما ساهم فى ارتفاع القيمة الإجمالية للصادرات المصرية فى شهر فبراير من العام الجارى.

بحسب أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ضمن آخر نشراته حول حجم التجارة الخارجية لمصر خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجارى، ننشر أبرز السلع المصرية التى ارتفع حجم تصديرها خلال شهر فبراير 2019 عن يناير السابق له، والبالغ عددها 27 سلعة.

البترول الخام

بلغت قيمة تصديره خلال شهر يناير 2019 نحو 81.051 مليون دولار، مرتفعا إلى 206.345 مليون دولار فى فبراير التالى له، بزيادة 125.294 مليون دولار.

منتجات البترول

بلغت قيمة تصديرها خلال شهر يناير 2019 نحو 119.215 مليون دولار، مرتفعة إلى 219.571 مليون دولار فى فبراير التالى له، بزيادة 100.356 مليون دولار.

بصل طازج

بلغت قيمة تصديره خلال شهر يناير 2019 نحو 6.993 مليون دولار، مرتفعا إلى 11.834 مليون دولار فى فبراير التالى له، بزيادة 4.841 مليون دولار.

بطاطس طازجة

بلغت قيمة تصديرها خلال شهر يناير 2019 نحو 15.165 مليون دولار، مرتفعة إلى 66.886 مليون دولار فى فبراير التالى له، بزيادة 51.721 مليون دولار.

فول سودانى

بلغت قيمة تصديره خلال شهر يناير 2019 نحو 6.732 مليون دولار، مرتفعا إلى 7.872 مليون دولار فى فبراير التالى له، بزيادة 1.14 مليون دولار.

فواكه طازجة

بلغت قيمة تصديرها خلال شهر يناير 2019 نحو 42.412 مليون دولار، مرتفعة إلى 62.592 مليون دولار فى فبراير التالى له، بزيادة 20.18 مليون دولار.

بذورزيتية

بلغت قيمة تصديرها خلال شهر يناير 2019 نحو 1.829 مليون دولار، مرتفعة إلى 3.156 مليون دولار فى فبراير التالى له، بزيادة 1.327 مليون دولار.

نباتات للعطور والطب

بلغت قيمة تصديرها خلال شهر يناير 2019 نحو 6.674 مليون دولار، مرتفعة إلى 8.163 مليون دولار فى فبراير التالى له، بزيادة 1.489 مليون دولار.

رخام

بلغت قيمة تصديره خلال شهر يناير 2019 نحو 551 ألف دولار، مرتفعا إلى 604 ألف دولار فى فبراير التالى له، بزيادة 53 ألف دولار.

زيوت عطرية

بلغت قيمة تصديرها خلال شهر يناير 2019 نحو 3.397 مليون دولار، مرتفعة إلى 5.977 مليون دولار فى فبراير التالى له، بزيادة 2.58 مليون دولار.

زيوت نباتية وحيوانية

بلغت قيمة تصديرها خلال شهر يناير 2019 نحو 6.984 مليون دولار، مرتفعة إلى 8.060 مليون دولار فى فبراير التالى له، بزيادة 1.076 مليون دولار.

جلود بقر مدبوغة

بلغت قيمة تصديرها خلال شهر يناير 2019 نحو 2.055 مليون دولار، مرتفعة إلى 4.235 مليون دولار فى فبراير التالى له، بزيادة 2.18 مليون دولار.

شموع معدنية

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بلغت قيمة تصديرها خلال شهر يناير 2019 نحو 4.193 مليون دولار، مرتفعة إلى 8.048 مليون دولار فى فبراير التالى له، بزيادة 3.855 مليون دولار.

لدائن

بلغت قيمة تصديره خلال شهر يناير 2019 نحو 81.876 مليون دولار، مرتفعة إلى 82.992 مليون دولار فى فبراير التالى له، بزيادة 1.116 مليون دولار.

منتجات ألبان

بلغت قيمة تصديرها خلال شهر يناير 2019 نحو 28.341 مليون دولار، مرتفعة إلى 29.584 مليون دولار فى فبراير التالى له، بزيادة 1.243 مليون دولار.

خضر مجمدة

بلغت قيمة تصديرها خلال شهر يناير 2019 نحو 9.726 مليون دولار، مرتفعة إلى 13.732 مليون دولار فى فبراير التالى له، بزيادة 4.006 مليون دولار.

بصل مجفف

بلغت قيمة تصديره خلال شهر يناير 2019 نحو 1.909 مليون دولار، مرتفعا إلى 2.502 مليون دولار فى فبراير التالى له، بزيادة 0.593 ألف دولار.

عجائن ومحضرات غذائية

بلغت قيمة تصديرها خلال شهر يناير 2019 نحو 47.279 مليون دولار، مرتفعة إلى 59.307 مليون دولار فى فبراير التالى له، بزيادة 12.028 مليون دولار.

أدوية

بلغت قيمة تصديره خلال شهر يناير 2019 نحو 18.654 مليون دولار، مرتفعا إلى 22.757 مليون دولار فى فبراير التالى له، بزيادة 4.103 مليون دولار.

أسمدة

بلغت قيمة تصديره خلال شهر يناير 2019 نحو 107.782 مليون دولار، مرتفعا إلى 120.012 مليون دولار فى فبراير التالى له، بزيادة 12.23 مليون دولار.

إطارات خارجية لوسائل نقل

بلغت قيمة تصديرها خلال شهر يناير 2019 نحو 8.680 مليون دولار، مرتفعة إلى 9.665 مليون دولار فى فبراير التالى له، بزيادة 985 ألف دولار.

كتب وصحف

بلغت قيمة تصديرها خلال شهر يناير 2019 نحو 886 ألف دولار، مرتفعة إلى 1.261 مليون دولار فى فبراير التالى له، بزيادة 375 ألف دولار.

أقمشة قطنية

بلغت قيمة تصديرها خلال شهر يناير 2019 نحو 10.859 مليون دولار، مرتفعة إلى 12.482 مليون دولار فى فبراير التالى له، بزيادة 1.623 مليون دولار.

سجاد وكليم

بلغت قيمة تصديره خلال شهر يناير 2019 نحو 22.868 مليون دولار، مرتفعا إلى 24.319 مليون دولار فى فبراير التالى له، بزيادة 1.451 مليون دولار.

بلاط وأدوات صحية خزفية

بلغت قيمة تصديره خلال شهر يناير 2019 نحو 19.530 مليون دولار، مرتفعة إلى 20.189 مليون دولار فى فبراير التالى له، بزيادة 659 ألف دولار.

قضبان حديد

بلغت قيمة تصديرها خلال شهر يناير 2019 نحو 4.139 مليون دولار، مرتفعة إلى 19.468 مليون دولار فى فبراير التالى له، بزيادة 15.329 مليون دولار.

قضبان ألمونيوم

بلغت قيمة تصديرها خلال شهر يناير 2019 نحو 9.037 مليون دولار، مرتفعة إلى 14.618 مليون دولار فى فبراير التالى له، بزيادة 5.581 مليون دولار.