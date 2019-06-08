شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة دباغة الجلود: صرف التعويض المالى لمصانع مجرى العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إن مصانع الغراء (الجيلاتينية) فى منطقة مجرى العيون لا تتبع الغرفة، وإنما تتبع غرفة الصناعات الكيماوية أو غرفة صناعة الأخشاب، مشيرة إلى أنه لم يتم التخصيص أو التسكين لهم بسبب عدم إنشاء الهناجر اللازمة لتسكينهم.

وأضافت فى خطاب وجهته لرئاسة الوزارء، أنه بالنسبة لأصحاب التعويض المالى ( مصانع – أنشطة أخرى) فإنه تم صرف التعويض المالى لهم وبالتالى هم أولى بالإزالة، وذلك عقب قيام حى مصر القديمة بحملة إزالات وهدم للوحدات واستكمالها غدا الأحد.

وفيما يتعلق بالمدابغ الموجودة فى منطقة مجرى العيون، أكدت الغرفة، أن المدابغ لم يتم حتى الآن عملية التخصيص أو التسكين لهم.