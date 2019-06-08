شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة العراقى: شراء 2.5 مليون طن من القمح محلى من المزارعين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير التجارة العراقي محمد هاشم العانى، اليوم السبت، إن الحكومة العراقية اشترت حتى الآن نحو 2.5 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين، خلال موسم الحصاد للعام الحالى.
وأضاف في بيان صحفى، أن الوزارة اشترت 2459201 طن من القمح من المزارعين في 9 محافظات في الفترة بين 15 أبريل و7 يونيو، وحصل المزارعين على 3359115 دينارًا عراقيًا (2.7 مليون دولار) حتى الآن.
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