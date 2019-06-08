شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة قطاع الأعمال تنظم غدا مؤتمرا لرؤساء المجالس التصديرية حول إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة قطاع الأعمال العام، غدا الأحد، مؤتمرا لرؤساء المجالس التصديرية لمناقشة خطة التحرك نحو إفريقيا بحضور قيادات الوزارت وعدد من رؤساء الشركات التابعة.

وقال مصدر بالوزارة، إن المؤتمر بمثابة تجهيز لخطة الوزارة، بالتنسيق مع عدد من الوزارات ورؤساء المجالس التصديرية لإطلاق خط ملاحى بين ميناء السخنة، وأحد موانئ قارة إفريقيا لزيادة الصادرات وعقد مؤتمر كبير الفترة المقبلة لهذا الغرض.

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وتمتلك وزارة قطاع الأعمال أفرع لشركات فى إفريقيا ومخازن لوجيستية يمكنها دعم الصادرات المصرية لإفريقيا ولا سيما إنها كانت غير نشطة الفترة الماضية.