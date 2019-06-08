شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد السورى: منتدى بطرسبورج الاقتصادى له أهمية كبيرة لدمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الاقتصاد السورى محمد سامر الخليل أهمية مشاركة بلاده فى منتدى بطرسبورج الاقتصادى الدولى بشكل سنوى لما له من ثقل اقتصادى دولى يتيح فرص أمام الاقتصاد السورى للنهوض والتطور.

وقال الخليل - لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم السبت على هامش المنتدى - "إن المشاركة السورية فى المنتدى أصبحت على الجدول السنوى للحكومة السورية؛ إذ يضم عددا كبيرا من الدول وبالتالى هو فرصة مهمة على مستوى تبادل الآراء حول القضايا الاقتصادية المعاصرة أو على مستوى اللقاءات مع الحكومة الروسية بمستوياتها المختلفة أو على مستوى اللقاء مع الشركات وقطاع العمل فى روسيا، بالإضافة إلى مجموعة من اللقاءات مع المسئولين وأصحاب الشأن الاقتصادى فى الدول الأخرى".

وأشار إلى أنه عقد لقاءات مع رئيس حكومة أوسيتيا الجنوبية ووزير التنمية الاقتصادية ووزيريى الخارجية والتنمية فى أبخازيا ورئيس جمهورية القرم، مضيفا أن الحكومة السورية تعمل بتناغم كبير سعيا للتخفيف قدر الإمكان من أضرار الحرب.