شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع محققة مكاسب أسبوعية بفعل توقعات خفض الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مواصلة مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي بفعل زيادة التفاؤل في الأسواق حيال خفض معدل الفائدة من جانب الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي.



يأتي انتعاش "وول ستريت" رغم صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة الذي أظهر إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 75 ألف وظيفة خلال مايو/أيار مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى إضافة 177 ألف وظيفة.



ويرى محللون أن تباطؤ نمو سوق العمل الأمريكي وتصاعد النزاع التجاري سيدفع الاحتياطي الاتحادي إلى خفض معدل الفائدة إما في اجتماع الشهر الجاري أو في اجتماع يوليو/تموز.



ومن جانبه، ألمح رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراجي" يوم الخميس إلى أن البنك على استعداد لمواجهة أي تباطؤ في نمو الاقتصاد بمنطقة اليورو من خلال خفض الفائدة او ضخ برامج تحفيز نقدي جديدة.

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من ناحية أخرى، صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مع المكسيك مهددا بأنه لو لم يحدث ذلك، فسوف يفعل قرار فرض رسوم جمركية على صادراتها للولايات المتحدة يوم الإثنين المقبل.



وفي سوق النفط، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 2.7% مغلقاً عند 53.99 دولار للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9%، فيما بلغ أعلى سعر اليوم عند 54.3 دولار وأقل سعر عند 52.6 دولار.

وصعد "برنت" بنسبة 2.6% مغلقا عند 63.29 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.1%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 63.5 دولار وأقل سعر عند 61.7 دولار.



وفي ختام تعاملات الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 1% (ما يعادل 263 نقطة) إلى 25984 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 4.7%، وبلغ أعلى مستوى عند 26072 نقطة وأقل مستوى عند 25768 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.7% (ما يعادل 126 نقطة) إلى 7742 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.9%، وسجل أعلى مستوى عند 7767 نقطة وأقل مستوى عند 7648 نقطة.



وصعد "ستاندرد أند بورز" بنسبة 1% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 2873 نقطة، وحقق مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 4.4%، وسجل أعلى مستوى عند 2884 نقطة وأقل مستوى عند 2852 نقطة.