شكرا لقرائتكم خبر عن "الريبل" ترتفع لليوم الثالث على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الريبل خلال تعاملات الجمعة وسط إقبال على العملات الرقمية تزامنا مع عودة التفاؤل في الأسواق العالمية بفعل تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع المكسيك.



وكشفت دراسة ان المخاوف بشأن العملات الرقمية ومدى استهلاكها للطاقة أو التسبب في التغيرات المناخية تم المبالغة في شأنها.



وأضافت الدراسة أن 74% من أعمال تعدين العملات الرقمية تمت عن طريق استهلاك كهرباء مولدة من مصادر متجددة كالطاقة الشمسية أو توربينات الرياح.

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وتترقب الأسواق عن كثب طرح "فيسبوك" عملتها الرقمية الخاصة في وقت لاحق هذا الشهر لاستغلالها في عمليات الدفع الإلكتروني، وفقا لتقرير نشره موقع "زي إنفورميشن".



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت الريبل بحلول الساعة 20:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 0.43 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.43 دولار وأقل سعر عند 0.42 دولار وبلغت قيمتها السوقية 41.7 مليار دولار.



وارتفعت "بتكوين" بنسبة 2% إلى 7902 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 8136.2 دولار وأقل سعر عند 7711.8 دولار، وسجلت قيمة سوقية عند 140.2 مليار دولار.