شكرا لقرائتكم خبر عن "جوجل" تحذر من قرار حظر "هواوي" وخطورته على الأمن القومي الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أفاد تقرير نشرته "فاينانشيال تايمز" أن "جوجل" تحاول إقناع إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بعدم حظر أعمال "هواوي تكنولوجيز" الصينية في الولايات الممتحدة لما تراه من خطر على الأمن القومي الأمريكي.



وذكر مصدر للصحيفة أن النقطة المحورية التي تستند إليها "جوجل" في تحذيرها تكمن في إجبار مستخدمي نظام التشغيل "أندرويد" على الاستغناء عنه والتحول إلى نسخة تعكف الشركة الصينية على تطويرها.



وأضافت "جوجل" أن هذا النظام وتحول مستخدمي "أندرويد" بعيدا عنه سيزيد المخاطر بحدوث قرصنة إلكترونية لأنظمة الشركة الأمريكية ليس بالضرورة من الصينيين.

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وكانت إدارة "ترامب" قد فرضت حظراً على "هواوي" ومنعت الشركات الأمريكية من تزويدها بتقنياتها، وهو ما امتثلت إليه "جوجل" بالفعل.



ولكن في وقت لاحق، قررت وزارة التجارة الأمريكية منح إعفاء لـ"هواوي" مدته تسعين يوماً ستنتهي في التاسع عشر من أغسطس/آب المقبل.



وامتثلت "جوجل" لهذا الأمر وأعادت التواصل مع "هواوي"، لكنها في نفس الوقت تتعامل معها بحذر بسبب تهديدات الامن القومي التي حذر منها البيت الأبيض.