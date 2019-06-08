شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة السوقية لـ"مايكروسوفت" تقفز أعلى تريليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "مايكروسوفت" إلى مستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم، وهو ما كان كافياً لدفع القيمة السوقية للشركة أعلى تريليون دولار.



وقفزت القيمة السوقية للشركة إلى 1.008 تريليون دولار متفوقة على "أمازون دوت كوم" التي احتلت المرتبة الثانية في قائمة أكبر الشركات الأمريكية المدرجة تلتها "آبل".



وارتفع سهم "مايكروسوفت" بنسبة 2.9% إلى 131 دولارا، مجتازا اعلى مستوياته على الإطلاق الذي سجله في الثلاثين من أبريل/نيسان عند 130.6 دولار.

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وارتفع سهم شركة البرمجيات بأكثر من 9.7% على مدار الأربع جلسات الماضيةن وهي أطول سلسلة مكاسب في أربع سنات عندما قفز بنسبة 12.4% في أربع جلسات منتهية في الثامن والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول عام 2015.



وقفز سهم "مايكروسوفت" بنسبة 29.5% منذ بداية العام حتى اليوم، بينما ارتفع سهم "أمازون" بنسبة 19.8% في حين ارتفع سهم "آبل" بنسبة 20.4%.



وبالمقارنة، بلغت القيمة السوقية لـ"أمازون" نحو 886.1 مليار دولار، في حين بلغت قيمة "آبل" 873.9 مليار دولار.