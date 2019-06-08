شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواصل الارتفاع وتحقق مكاسب هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم مواصلة مكاسبها في ظل انخفاض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية وتكهنات خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي.



واتجه المستثمرون نحو المعادن النفيسة في ظل تصاعد القلق من تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي لا سيما الاقتصاد الأمريكي.



ودفع هذا القلق الأسواق للتكهن بأن البنك المركزي الأمريكي سيخفض معدل الفائدة في اجتماع يونيو/حزيران أو اجتماع يوليو/تموز.

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وكشفت بيانات حكومية اليوم صادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن الاقتصاد الأكبر في العالم أضاف 75 ألف وظيفة في الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة 177 ألف وظيفة.



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 96.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وفي ختام تعاملات اليوم، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.9% إلى 15.031 دولار للأوقية، وسجل المعدن مكاسب أسبوعية بنسبة 3.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 15.15 دولار وأقل سعر عند 14.89 دولار.