شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع للجلسة الثامنة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم للجلسة الثامنة على التوالين وهي أطول سلسلة مكاسب منذ يناير/كانون الثاني عام 2018، وذلك وسط انخفاض واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



يأتي ذلك بعد بيانات أظهرت إضافة الاقتصاد الأمريكي 75 ألف وظيفة خلال مايو/أيار بينما توقعت الأسواق إضافة 177 ألف وظيفة في الشهر الماضي.

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وعلى أثر هذه البيانات الضعيفة، تتزايد التكهنات بشأن خفض الاحتياطي الاتحادي لمعدل الفائدة في اجتماع يونيو/حزيران أو اجتماع يوليو/تموز ردا على تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد الأمريكي.



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 96.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وفي نهاية التعاملات، ارتفع سعر الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.3% وأغلق عند 1346.1 دولار للأوقية وحقق مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 2.7%، وسجل أعلى سعر عند 1352.7 دولار وأقل سعر عند 1334.3 دولار.