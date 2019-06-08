- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع للجلسة الثامنة على التوالي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم للجلسة الثامنة على التوالين وهي أطول سلسلة مكاسب منذ يناير/كانون الثاني عام 2018، وذلك وسط انخفاض واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.
يأتي ذلك بعد بيانات أظهرت إضافة الاقتصاد الأمريكي 75 ألف وظيفة خلال مايو/أيار بينما توقعت الأسواق إضافة 177 ألف وظيفة في الشهر الماضي.
وعلى أثر هذه البيانات الضعيفة، تتزايد التكهنات بشأن خفض الاحتياطي الاتحادي لمعدل الفائدة في اجتماع يونيو/حزيران أو اجتماع يوليو/تموز ردا على تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد الأمريكي.
وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 96.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.
وفي نهاية التعاملات، ارتفع سعر الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.3% وأغلق عند 1346.1 دولار للأوقية وحقق مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 2.7%، وسجل أعلى سعر عند 1352.7 دولار وأقل سعر عند 1334.3 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يغلق على ارتفاع للجلسة الثامنة على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.