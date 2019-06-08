شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض بعد تقرير الوظائف الشهري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم في أعقاب صدور بيانات ضعيفة عززت التوقعات بميل الاحتياطي الاتحادي نحو خفض معدل الفائدة.



وأضاف الاقتصاد الأمريكي 75 ألف وظيفة فقط في مايو/أيار الماضي، بينما توقع محللون إضافة 177 ألف وظيفة، واستقر معدل البطالة عند 3.6% دون تغيير.



وأثارت هذه البيانات الحذر بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل الأمر الذي ربا يدفع البنك المركزي نحو خفض معدل الفائدة في اجتماع يونيو/حزيران أو يوليو/تموز.

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وكان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد أكد على أن البنك سوف يتخذ الإجراءات المناسبة حال ملاحظة تأثير النزاعات التجارية على نمو الاقتصاد الأمريكي.



من ناحية أخرى، صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن قرار فرض رسوم جمركية على واردات واشنطن من المكسيك سيدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين لو لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الجارة الجنوبية بشأن العلاقات التجارية وملف الهجرة غير الشرعية.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 96.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.