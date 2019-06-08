شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" انخفاض عدد حفارات النفط الخام في أمريكا بنحو 11 حفاراً إلى إجمالي 789 حفاراً في الأسبوع الجاري.



وارتفع عدد حفارات الغاز الطبيعي بحفارين إلى 186 حفاراً هذا الأسبوع، بينما انخفض إجمالي عدد حفارات الخام والغاز بتسع حفارات إلى 975.