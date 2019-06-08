شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يعمق مكاسبه قبيل الكشف عن أنشطة الحفر في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وزاد الخام مكاسبه وسط ترقب لبيانات أنشطة الحفر في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.



وسوف تصدر بعد قليل بيانات شركة "بيكر هيوز" التي توفر لمحة عن أنشطة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في أمريكا أسبوعيا.



وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 96.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.

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وكان وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" قد صرح بأن "أوبك" وحلفائها المستقلين يتجهون نحو تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج لما بعد يونيو/حزيران الجاري.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر "ويست تكساس" عقود تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 16:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.2% إلى 53.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 54.3 دولار وأقل سعر عند 52.6 دولار.



وارتفع "برنت" عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 2.3% إلى 63.08 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 63.5 دولار وأقل سعر عند 61.7 دولار.