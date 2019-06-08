شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع عقب صدور بيانات اقتصادية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية على الرغم من استمرار مخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بفعل الحرب التجارية.



وكشفت بيانات حكومية أن الاقتصاد الكندي أضاف 27.7 ألف وظيفة خلال مايو/أيار بينما توقع محللون إضافة خمسة آلاف وظيفة فقط.



وانخفض معدل البطالة في كندا إلى 5.4% في الشهر الماضي في حين توقعت الأسواق استقراره عند 5.7% دون تغيير.

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على النقيض، أضاف الاقتصاد الأمريكي 75 ألف وظيفة في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات بإضافة 177 ألفا.



وتتزايد احتمالات اتجاه بنوك مركزية عالمية كالاحتياطي الاتحادي الأمريكي والبنك االمركزي الأوروبي نحو خفض معدلات الفائدة من أجل دعم نمو اقتصاداتها.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الياعة 16:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.7525، وسجلت العملة الكندية أعلى سعر اليوم أمام نظيرتها الأمريكية عند 0.7542 وأقل سعر عند 0.7476.