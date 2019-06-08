شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يتراجع متأثراً بمخاوف النمو الاقتصادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم وسط تزايد القلق في الأسواق بشان النمو الاقتصادي خاصة بعد تلميحات بنوك مركزية عالمية بخفض الفائدة لمواجهة تباطؤ النمو.



وكشفت بيانات حكومية أمريكية اليوم أن الاقتصاد الأكبر في العالم أضاف 75 ألف وظيفة خلال مايو/أيار، بينما توقع محللون إضافة 177 ألف وظيفة، واستقر معدل البطالة دون تغيير عند 3.6%.



وتشير هذه البيانات إلى بوادر تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي الأمر الذي يعني تأثره بالحرب التجارية مع الصين والمكسيك.

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ومن جانبه، صرح رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بأن البنك المركزي يتابع عن كثب النزاعات التجارية ومدى تأثيرها على نمو الاقتصاد الأمريكي ليتدخل في الوقت المناسب.



ورأت الأسواق هذه التصريحات بمثابة إشارة إلى خفض معدل الفائدة في اجتماع يونيو/حزيران الجاري وربما في اجتماع يوليو/تموز القادم.



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 96.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.



وانخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 15:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 261.9 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 266.1 دولار وأقل سعر عند 259.9 دولار.