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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يرتفع بمحاذاة خط اتجاه هابط – تحليل– 07-06-2017 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سعر عقود خام برنت بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول بذلك تصحيح سريع للاتجاه الرئيسي الهابط ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه هابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر .
ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض سعر عقود خام برنت بتداولاته القادمة على المستويات اللحظية ، طيلة ثبات المقاومة 62.66 ، ليستهدف مستوى الدعم 59.22 من جديد .
الميل العام المتوقع لهذا اليوم : هابط
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