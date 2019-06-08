غدا.. البنوك تستأنف عملها عقب انتهاء العطلات الرسمية

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تستأنف البنوك العاملة في السوق المحلية، أعمالها صباح غد الأحد الموافق 9 يونيو ٢٠١٩، بعد انتهاء إجازة العطلات الرسمية.

وقرر البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، تعطيل العمل في كافة البنوك العاملة في السوق المحلية، بداية من يوم الثلاثاء الماضي، ولمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكدت البنوك العاملة في السوق المحلية، أنه يتم تغذية ماكينات الصراف الآلي التي تمتلكها على مستوى محافظات الجمهورية بالأموال اللازمة لعمليات السحب، وخدمة المواطنين، وحاملي البطاقات «ATM»، خلال إجازة القطاع المصرفي.

وتعمل...